KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Mayıs 2024 17:04
JANDARMA ASEM TOPLAM PUAN

Jandarma ASEM bu sene kaç puanla kapatır arkadaşlar kpss puanı değil genel puandan bahsediyorum VKİ+FYT+SÖZLÜ+KPSS geçmiş yıllarda kaçla kapattığı hakkında bilgisi olan var mı?

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