Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 18:01
Memura temmuz zammi verilmemeli

madem asgari ucret enflasyonu arttiriyor . sene ortasi zam alan memurlar da emflasyonu arttiriyor . bazilari zaten ayda 160 saatten fazla calismiyor . senede 1 artis yapilmali. enflasyon boyle kontrol altinda tutulur .


pelining
Aday Memur
27 Mayıs 2024 18:12

Müthiş bir fikir, çok zaman aldı mı bu fikri bulmanız?

Bu kadar yormayın bence zihninizi :)))

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