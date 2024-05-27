Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 18:12
Rotasyon gelecek biz de merkez okullara yerleşeceğiz.

Rotasyonla 12 yılı tamamlayanların yerine biz geçiyoruz. rotasyonla merkezin en güzel okulu boşalacak. rotasyoncu hocalar da doğuyya gidecek. bizede yarın gel başla diyecekler. süper.


aniceman
Daire Başkanı
27 Mayıs 2024 18:22

Sen de buna inandın =)

Yahu Bakan(lı)ın daha geçen yıl zorunlu hizmet affı getirdi herkes kalsın olduğu yerde dedi, zorunlu hizmetini yapanlara kazığı attı...


pelining
Aday Memur
27 Mayıs 2024 18:22

Aynen öyle olacak kıskan :))


lutt
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 18:37

4 sene sonraki seçime kadar doğru düzgün hiç bir şey olmayacak, boşuna heveslenmeyelim

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