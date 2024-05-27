Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Mayıs 2024 19:18
4/B'den Aynı Unvan ile EKPSS ile Atama

Merhabalar,

657 4/B ile çalışıyorken aynı unvan ile EKPSS ile atama yapılabilir mi? Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

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