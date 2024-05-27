Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2024 20:30
yardım
dogu görevi geldi doğu görevini durdurmak istiyorum kiminle görüşmem gerekiyor

sımseeekk
Şef
27 Mayıs 2024 20:57
bulunduğun ilde durdurma vereceksin.dilekçe yaz mazeret bildir ayrıca görüşe çıkabilirsin

genelhizmet35
Memur
27 Mayıs 2024 22:04
dilekçeyi Personel şube müdürlüğüne mi vereceğiz yoksa EGM Personel Başkanlığı x il emniyet müdürlüğü, personel şube müdürlüğüne diye mi
sımseeekk, 2 saat önce
bulunduğun ilde durdurma vereceksin.dilekçe yaz mazeret bildir ayrıca görüşe çıkabilirsin

secret.lifee
Daire Başkanı
27 Mayıs 2024 22:16

Kardeş personel şubene gidip diyorsunki Bnm tayinim çıktı ama klmak istiyorum. Onlar sana matbu bi dilekçe veriyor derdini meramını anlatıp dolduyorsun.. dilekçeni onlar makama gönderir. İstersen makanım özel kalemine git görüşe çıkmak istediğini söyle syn müdüre de derdini anlat. İlişiğini kesmezlerse tayinin durmuş olur. Ha bunu bi ara çok kişi yaptı. Gnl müdürlük baktı doğuya k,mse gelmiyor. Hepsinin ilişiğini bi gece Ankaradan kestiler. Tayinin çıktıysa potansiyel gidicisin durdursan bile. hepsine hazırtlıklı ol.


Policeofficerr
Aday Memur
27 Mayıs 2024 22:33

Mazeretin ney özelse mazeretin msjı özelden yazabilirsin

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