Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 20:51
kadro

kadroya geçince tayin işlemleri nasıl oluyor becayişi sorduk cevap alamadık kendimiz bulucaz demek ki peki kadroya geçince neye göre tayin dilekçesi veriyoruz hangi il nasıl çıkıyor 4b li sözleşmeli personelde

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