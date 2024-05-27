Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 21:28
17 yıl bekleyen sen misin ? Bir 10 daha bekle

Arkadaşım nedir bu saçmalık düşmanlik. Adamlar zaten mağdur olmuş bir kere daha tokat atılır mı . Sendikalar nasil ses çıkarmaz . Böyle bir uyuşukluk yok başka meslekte


cografyacı236
Aday Memur
27 Mayıs 2024 21:47

Ne bekliyorsun hiç bir şey yapamıyorsan yandaş sendikadan istifa et. Onu bile yapamayan ağlamasın.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 22:01

Bekleme :) bekle diyen mi var :) 17 sene önce sınav vardı neden girmedin :))


botelim
Aday Memur
27 Mayıs 2024 22:31

Sence niye giremedim gzekali

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