Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 21:29
Rotasyon en çok kime yarar?

Rotasyon, en çok onu en çok isteyene yarayacaktır. Yani gençlere.

20 küsür yıllık öğretmenlik hayatımda gördüğüm onlarca bakan sonrasında bugün rotasyon diyenlerin gelecekte nasıl doğru bir karar verir gururlandığını göreceğimden eminim.


cografyacı236
Aday Memur
27 Mayıs 2024 21:46

Torpili olana. Proje okullarında açık var diye tercih alıp keyfine göre atama yapmayandan ne bekleni

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