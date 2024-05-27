Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 21:45
Yıllardır Mağdur Edilenlere Bu Kansızlık Yapilmamali Sayın Bakan

Yıllar önce uzman öğretmenlik sınavı yapıldı kimileri uzman oldu.Simdi o gun uzman olanlar bugün başöğretmen. O gün sınava giremeyenler yıllardır mağdur iken 10 yıl bekleme şartı getirip tekrar mağdur etmek hangi vicdana sığar..

Bakanımız olarak sizden personelizin hakkını korumanizi bekliyoruz.


İnha ile ihya olduk
Şef
27 Mayıs 2024 21:54

Hayırdır sen ? )) gökten kafana daş mı düştü, nasıl oldu da yere göğe sıgdıramadıgın, bazı başlıklarda sevgili bakanına toz kondurmazken, kansızlık atışı yapabildin:) Acaba yoksa yandaş sarı sendikadan istifa filan mı ettin sonunda muallim34. Şurada ne kadar haklıysan da 1 o kadar hak vermek gelmiyo içimden... Sen ve senin zihniyetin kendinizi o sendikaya kiraladınız, beyninini kiralaladınız, egitimci gururunuzu 3 kuruş menfaat ugruna kiraladınız.

Kacınılmaz son tabii böyle olur...


İnha ile ihya olduk
Şef
27 Mayıs 2024 22:00

Peki ben kimim biliyor musun? Hani o aynı malum cenahın işine gelmediği icin, hakaretsiz/rencidesiz ancak vurucu yazılarım nedeniyle yasaklı düşürülen kamuran15 im. Kapaaat:)


muallim_34
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 22:18

Sendika mendile beni ilgilendirmez..Bu mesele herkesin meselesi.

İnha ile ihya olduk, 35 dk. önce

Peki ben kimim biliyor musun? Hani o aynı malum cenahın işine gelmediği icin, hakaretsiz/rencidesiz ancak vurucu yazılarım nedeniyle yasaklı düşürülen kamuran15 im. Kapaaat:)


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 22:23

her şeye sendika odağında bakmamak gerek. ağır terbiyesizlik oldu eğer doğruysa.

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