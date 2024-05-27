Rotasyon ham hayaldir

Hala rotasyonun gerçekleşeceğini düşünenlerin görüyorum. Gerçekten şaşırtıcı. Bir okulda 15 civarında öğretmen 12 yıl ve üzerinde aynı okulda görev yapıyor. Bugün konuştuk. Bu sadece bir okul. Bu kadar öğretmeni nasıl yerleştireceksiniz be abiler. Bir de ne uğruna yer değiştirip yer bulacaksınız. Bunun gerçekleşmesinin imkanı yok.

Hala rotasyonun gerçekleşeceğini düşünenlerin görüyorum. Gerçekten şaşırtıcı. Bir okulda 15 civarında öğretmen 12 yıl ve üzerinde aynı okulda görev yapıyor. Bugün konuştuk. Bu sadece bir okul. Bu kadar öğretmeni nasıl yerleştireceksiniz be abiler. Bir de ne uğruna yer değiştirip yer bulacaksınız. Bunun gerçekleşmesinin imkanı yok.