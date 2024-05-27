engelli tayin hakkı

Cte bünyesinde çalışan engelli memur istediği zaman istediği yere atanma hakkı varmı engelli durumu devam ettiği sürece sürekli olarak diye biliyorum bir de cezaevinde çalişan engelli memur cezaevi dışında nereye tayin yazabilir mesala denetim serbestlik müdürlüğü ve adliye ye yazabilir mi lütfen cevap yazın

Cte bünyesinde çalışan engelli memur istediği zaman istediği yere atanma hakkı varmı engelli durumu devam ettiği sürece sürekli olarak diye biliyorum bir de cezaevinde çalişan engelli memur cezaevi dışında nereye tayin yazabilir mesala denetim serbestlik müdürlüğü ve adliye ye yazabilir mi lütfen cevap yazın