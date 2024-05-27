Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 22:10
engelli tayin hakkı
Cte bünyesinde çalışan engelli memur istediği zaman istediği yere atanma hakkı varmı engelli durumu devam ettiği sürece sürekli olarak diye biliyorum bir de cezaevinde çalişan engelli memur cezaevi dışında nereye tayin yazabilir mesala denetim serbestlik müdürlüğü ve adliye ye yazabilir mi lütfen cevap yazın

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