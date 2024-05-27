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Editörler : F16 Gökçen


27 Mayıs 2024 22:19
TOKİ İstanbul İli Tuzla İlçesi 20920/250000 Sosyal Konut Projesi

Merhaba

Tuzla ilçesinde asil olarak hak sahipliği kazandım. Bu proje de kat sahipiliği çekilişi vb. ne zaman yapılacak bilgisi olan var mı? Toki'nin sitesindeki telefonlara ulaşmak mümkün değil.

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