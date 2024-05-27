Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


27 Mayıs 2024 22:26
İş mi evlilik mi okul mu?Çok kararsızım..
Çok kararsızım arkadaşlar.. Ne yapacağımı bilemiyorum.. Evlilik mi okul mu yoksa iş mi diye düşünüp duruyorum.. 35 yaşındayım.. Emekli polis memuruyum.. Bir taraftan evlenmek istiyorum.. Fakat evlilik için mutlaka çalışmam gerektiğini de biliyorum.. Diğer yandan okula da gitmek istiyorum.. Aslında okulu yine iş için istiyorum.. Kısır döngü içerisinde gibiyim.. Okula gitsem epey vaktimi alacak.. Ve bu durumda muhtemelen çalışamayacağım.. Evliliği de ertelemem gerekecek.. Doğrudan iş bulup evlensem diyorum.. O da zor.. Kolay kolay iş de bulunamıyor.. Nasıl olacak bilmiyorum.. Keşke iş+evlilik+okul durumunu birlikte yapabilsem.. 3 ü bir arada.. Veya okul durumunu kabul edecek biri ile tanışabilsem.. Okul+evlilik.. Evet.. Hayırlısı olsun..

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