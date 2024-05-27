Bu düşük maaşa rotasyon mu olacakmış?!

yani anlamıyorum. temmuz 2024 te maaş olsa olsa (9-1 öğretmen) en fazla (taş patlasa) 45 bin tl yi görür. ki taşın patladığı da hiçbir yerde görülmüş bir olay değil ,en azından Türkiye ' de ben taşın patladığına tanık olmadım örneğin. o sebepten de olmaz.

uygun kiralar biçok yerde 15-20 bin civarı. yani olmaz bence.