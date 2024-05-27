Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 22:33
Bu düşük maaşa rotasyon mu olacakmış?!

yani anlamıyorum. temmuz 2024 te maaş olsa olsa (9-1 öğretmen) en fazla (taş patlasa) 45 bin tl yi görür. ki taşın patladığı da hiçbir yerde görülmüş bir olay değil ,en azından Türkiye ' de ben taşın patladığına tanık olmadım örneğin. o sebepten de olmaz.

uygun kiralar biçok yerde 15-20 bin civarı. yani olmaz bence.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 23:18

9-1 öğretmenin sehir merkezinde isi ne :) gitsin küçük bir ilcede otursun.


235U
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 06:28

Genç öğretmenlere ölüüüüüüm!

vurun kahpeye....

yoksa mesleklerini filan sevmeye kalkarlar

fedakarlık filan neyim yapayım derler

kendilerini çocuklara adarlar... Allah korusun.


oyuncu5561
Yasaklı
28 Mayıs 2024 08:24
Orada sen otur OamakdjdkÇahajajsj
SorunCevaplayıN, 3 gün önce

9-1 öğretmenin sehir merkezinde isi ne :) gitsin küçük bir ilcede otursun.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 09:04

Malesef koyde çalışmaya devam edeceksin :) en az 10 sene daha :)

oyuncu5561, 2 gün önce
Orada sen otur OamakdjdkÇahajajsj

asimtot321
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:14
Yeni gelen çorbasını içer.

786786
Aday Memur
28 Mayıs 2024 10:10

rotasyon genç öğretmenleri etkileyen bir durum değil tam tersi onların lehine bir durum da olabilir.

235U, 2 gün önce

Genç öğretmenlere ölüüüüüüm!

vurun kahpeye....

yoksa mesleklerini filan sevmeye kalkarlar

fedakarlık filan neyim yapayım derler

kendilerini çocuklara adarlar... Allah korusun.


pelining
Yasaklı
28 Mayıs 2024 10:13

Maaşla rotasyonun hiç ilgisi yok, konuyu saptırmayın, anadoludan istanbula mı tayininiz çıkacak da maaşı referans gösteriyorsunuz, aynı ilin içinde en çok 10 km uzağa gitmekle maaşın ne ilgisi var? Rotasyon olmalı, olacak


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 10:42
maaşın rotasyonla ne alakası var. rahatım bozulsun istemiyorum demiyor da bahane üretiyor

Pri-SoNeR
Aday Memur
28 Mayıs 2024 15:31

Bu öğretmenler rotasyon meselesi etrafında birbirinin huzurunu, aile düzenini bozmayı ne kadar da çok seviyorlarmış! Demiyorlar ki zaten öğretmenin Bakanlık tarafından karşılanması gereken mesleki giderlerini neden cebimizden karşılayalım demiyorlar, ev almanın, kirada oturmanın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde hala Rotasyonu destekliyorum diyorlar. Kendi kendinizin kuyusunu kazıyorsunuz. Bunun yerine eğitim-öğretim hizmetleri personeli olarak birlik beraberlik içinde mali, sosyal ve özlük haklarınızı daha iyi olması için mücadele vermelisiniz. Maalesef üzülerek söylüyorum ki dışarıda basit ticaret yapanlar bile öğretmenlerden daha iyi kazanıyorlar.


windows7
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 15:57
artık atama olmayacağı için genç öğretmen diye bir şey kalmayacak yakında
235U, 2 gün önce

Genç öğretmenlere ölüüüüüüm!

vurun kahpeye....

yoksa mesleklerini filan sevmeye kalkarlar

fedakarlık filan neyim yapayım derler

kendilerini çocuklara adarlar... Allah korusun.

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