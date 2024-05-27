Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 22:37
Başarı belgesi sorunu

Arkadaşlar başarı belgesi kaymakam oluruyla veriliyor biliyorum ama öğretmen ismini idare mi veriyor il ya da ilçe milli egitime ?

Kuzenim 3. Başarı belgesini alacaktı fakat bugün ogrendi ki kendisine verilmesi gereken başarı belgesi müdür yardımcısına verilmis. Onun ismi yazıyormuş en altta. Bir hata olmuş ama kimden kaynaklı olabilir ?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 22:50

Kuzeniniz kendisine başarı belgesi verileceğini kimden öğrendiyse hesabını ondan sorarsa en net cevabı alır.

Sonuçta biri kuzeninizi başarılı bulmuş olmalı ki ona başarı belgesi verilmesini teklif etmiş.


Hülyacar86
27 Mayıs 2024 23:43

Ne demek istiyorsunuz ? Bigep projesi kapsamında projesi valilik tarafından seçildi. Nerden bilecek Hayret birseysiniz!!!

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Kuzeniniz kendisine başarı belgesi verileceğini kimden öğrendiyse hesabını ondan sorarsa en net cevabı alır.

Sonuçta biri kuzeninizi başarılı bulmuş olmalı ki ona başarı belgesi verilmesini teklif etmiş.

Toplam 2 mesaj

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