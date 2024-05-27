Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 23:16
Tuzağa Düştük Anlasanıza

Değerli Meslektaşlarım her gün ÖMK'dan Öğretmenlerin lehine görünen maddeler birer birer iptal oluyor, değişiyor yada değişmesi gerekenler aynı kalıyor. Bizler ne yapıyoruz tamda istenildiği gibi bir Rotasyon söylentisi ile birbirimize düştük, resmen ortadan bölündük düşman olduk desem abartmış olmam sanırım ve ucube bir kanun bu hengamede geçip yasallaşacak biz o arada hala birbirimizi yiyor olacağız yasayı geçirenler ise tabiri caizse ellerinde çekirdek yüzlerinde bir gülümseme ile bizlerin ibretlik halini izliyor olacak.


tugraturk
Aday Memur
27 Mayıs 2024 23:21

1- YEŞİL PASAPORT: Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport hakkı taslak metinden çıkarıldı.

2- UZMAN ÖĞRETMENLİK SÜRESİ: İlk kanun taslağında, uzman öğretmenliğe başvurabilmek için 8 yıl hizmet şartı aranmıştı.

Nihai kanun taslağına göre bu süre yeniden 10 yıla çıkarıldı.

Yine başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte çalışma süresi ilk taslakta

8 yıldı. Yeniden 10 yıla çıkarıldı.

3- EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM: Nihai kanun taslağına göre ek ders ücretlerinde artış gönderen ilk düzenlemeden vazgeçilmiştir.

4- ŞUBE MÜDÜRLERİNE UZMAN ÖĞRETMENLİK HAKKI:

Yine, şube müdürlerine ve bakanlık müfettişlerine ek özel hizmet

tazminatı verilmesini öngören hüküm de nihai taslakta yer almamış yani

bu düzenlemeden de vazgeçilmiştir.


Muallim1221
Aday Memur
27 Mayıs 2024 23:30

Seçim öncesi verilen vaatlerinde hiç olmamış gibi hareket edilmesi de hayret verici.


cografyacı236
Aday Memur
27 Mayıs 2024 23:57

Yancı sendikadan istifa edin.

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