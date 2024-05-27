Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 23:35
Istifa eden 4bli geri donebilir mi

Merhaba 4b sozlesmeli destek personeliydim ailevi sebeplerden istifa etmek zorunda kaldim fakat olay çözüldü simdi issizim istifa edeli 1 ay olmadi dilekceyle vs bir seyle geri donebilme sansim var mi

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