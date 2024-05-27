Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 23:38
MEB-TSK protokol

ben j asb'ım eşim öğretmen 2022 yılında aynı ile atandık, ben il merkezindeydim eşim ilçedeydi ilk eş atamamız olması nedeniyle onun bulunduğu ilçeye geldim ancak şuan kazandığım branş nedeniyle il merkezine tekrar tayin göreceğim. Eşimin 2. görev yılı yanıma gelmesi için 3 yıl görev zorunluluğu devam ediyor mu? eşim 2022 yılında kadroya da geçmişti. Meb Tsk protokolü sayesinde yanıma gelebilir mi? bilgisi olan hocalarım yardımcı olursa çok sevinirim


adriano-10
Aday Memur
28 Mayıs 2024 00:03
jjkkk

adriano-10
Aday Memur
28 Mayıs 2024 00:04
protokol devam ediyor ama eşiniz 7433 sayılı kanunla kadroya geçtiği için 3 yılı doldurmadan tayin göremez.

HakanB80
28 Mayıs 2024 00:23
bu iki kurum neden protokol imzalamış ki o zaman. Ben zaten o gelemediği için ona tabii olarak 1 defaya mahsus atama gördüm. Mevcut durumda kazandığım branş 13 ilde var il merkezine gitmek mecburiyetindeyim mazeret ataması özür ataması vb. bir yol bulamayacak mıyız hocam
adriano-10, 34 dk. önce
protokol devam ediyor ama eşiniz 7433 sayılı kanunla kadroya geçtiği için 3 yılı doldurmadan tayin göremez.
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