MEB-TSK protokol

bu iki kurum neden protokol imzalamış ki o zaman. Ben zaten o gelemediği için ona tabii olarak 1 defaya mahsus atama gördüm. Mevcut durumda kazandığım branş 13 ilde var il merkezine gitmek mecburiyetindeyim mazeret ataması özür ataması vb. bir yol bulamayacak mıyız hocam

bu iki kurum neden protokol imzalamış ki o zaman. Ben zaten o gelemediği için ona tabii olarak 1 defaya mahsus atama gördüm. Mevcut durumda kazandığım branş 13 ilde var il merkezine gitmek mecburiyetindeyim mazeret ataması özür ataması vb. bir yol bulamayacak mıyız hocam

adriano-10, 34 dk. önce protokol devam ediyor ama eşiniz 7433 sayılı kanunla kadroya geçtiği için 3 yılı doldurmadan tayin göremez.