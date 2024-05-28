Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 00:02
İstirhat Raporu üst kurula sevki
merhabalar eşim doğuda x ilinde öğretmen ramazan bayramı öncesi aldığımız 5 günlük raporu üst kurula yani x ilindeki devlet hastanesine göndermişler. Eşim şu anda ücretsiz izinde ankarada x iline gitmeden bulunduğumuz ilde heyete girelim diyoruz ama ne orada milli eğitim ne de hastane yardımcı olmuyor topu birbirlerine atıyorlar. Bu durumda ankarada üst kurula gitme gibi bir şansımız var mı?

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