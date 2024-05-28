İstirhat Raporu üst kurula sevki

merhabalar eşim doğuda x ilinde öğretmen ramazan bayramı öncesi aldığımız 5 günlük raporu üst kurula yani x ilindeki devlet hastanesine göndermişler. Eşim şu anda ücretsiz izinde ankarada x iline gitmeden bulunduğumuz ilde heyete girelim diyoruz ama ne orada milli eğitim ne de hastane yardımcı olmuyor topu birbirlerine atıyorlar. Bu durumda ankarada üst kurula gitme gibi bir şansımız var mı?

merhabalar eşim doğuda x ilinde öğretmen ramazan bayramı öncesi aldığımız 5 günlük raporu üst kurula yani x ilindeki devlet hastanesine göndermişler. Eşim şu anda ücretsiz izinde ankarada x iline gitmeden bulunduğumuz ilde heyete girelim diyoruz ama ne orada milli eğitim ne de hastane yardımcı olmuyor topu birbirlerine atıyorlar. Bu durumda ankarada üst kurula gitme gibi bir şansımız var mı?