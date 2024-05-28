Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 00:18
Yıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın Bakan

daha önce actigim başlıkta haksızlık kelimesi sehven başka şekilde yazılmış.Oncelikle bu dikkatsizligimden dolayı özür dilerim herkesten.

Yıllardır Mağdur olanların hakları korunmalı. Tekrar mağdur edilmemelidir.

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