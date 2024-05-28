Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 00:38
Eş durumu

Ben 2024 mart ayında evlendim. Eşim sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeli personel olarak çalışıyor. Henüz 1 yıllık memur. Mart ayında dilekçe verdim ayrıca şark tercihindede bulundum ve ipka istemiyorum diye belirttim. Genel atama açıklanınca merkez ipkası göründü, daireyi aradım eşin tayin isteyebilir o yüzden eş tayini talebin reddedildi denildi. Bu durumda ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?


mahotr
Aday Memur
28 Mayıs 2024 00:38

Bir arkadaş için yazdım herkese kolay gelsin ayağınıza taş değmesin

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