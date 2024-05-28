Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 01:16
Şaşırdık mı?

Bu başlıkta MEB uygulamalarını yazarak "Şaşırdık mı?" cümlesi ile bitirebilirsiniz.

Misal: Öğretmene şiddet meselesinden başlayan ÖMK, öğretmen dövmenin aracı haline geldi.

Şaşırdık mı?

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