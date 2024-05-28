Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 08:50
Bitlis 2024 atama
Atanan arkadaşlar burda mi önerileri nelerdir ilçeler nasıl evi nerden tutalım

asyali59
Aday Memur
28 Mayıs 2024 08:58
Bitlis merkez rahattır.İmkan açısından Tatvan iyidir
Toplam 1 mesaj

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