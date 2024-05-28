Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 09:02
Öğretmenlik meslek kanunu

Rotasyonla Çiçek Açtı


silivripdr
Daire Başkanı
28 Mayıs 2024 09:50

Rotasyon 10 yıla indirilmeli.


cemol
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 12:12

25 yıl üstündeki öğretmenin ahirette başöğretmen olacağı milletvekillerinin aklına gelecek mi bakalım

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