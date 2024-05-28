Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 09:08
Rotasyonu destekliyorum

Arkadaşlar ben yıllardır bulunduğum okuldan tayin istemek istiyorum ama boş norm olmadığı için isteyemiyorum, rotasyon senin işine yaramayacak diyenler için söylüyorum, rotasyon benim işime yarayacak, ben başka bir okula gidicem başka okulda ki de benim okuluma gelecek, bu durum sizi neden rahatsız ediyor anlamış değilim?

Dile kolay 12 yıl, az bir süre değil ki? Neden bu kadar isyan ediyorsunuz? İl dışı değil, merkez olmayan ilçeye de göndermezler neyin tantanası bu

Merkez ilçeler aradında rotasyon olmalıdır, sadece ilçe içinde olmamalıdır, rotasyon gelmelidir


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:19

12 yılını dolduran zorunlu tercih yapmalı, 10 yılını dolduran isteğe bağlı tercih yapmalı rotasyon tayininde


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:20

Merkez ilçeler arasında ve merkez olmayan ilçede ilçe içinde rotasyon gelmelidir


kalbiselim
Şef
28 Mayıs 2024 09:23

benim de okulda 13.yılım. çok ta iyi bir okuldayım ama destekliyorum rotasyonu. sadece ilçe içinde olmalı ama. adam güç bela düzen kurmuş. bir ev almış. falan filan. kimsenin düzenini bozmaya gerek yok.


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:27

Her kamu kurumunda il içi değişiklik mümkündür ve olmaktadır, hem de bizim gibi tercihle puanla değil, ertesi gün görevlendirme ile başka bir birimde çalışmanız gerekebilir

Bizim tayinimiz şeffaf ve puana dayalı adaletli olmakta iken il içinde yer değiştirmem demenin tek nedeni en iyi okulda çalışıp kımıldamak istememektir, başka açıklaması yoktur

Daha uzak okullarda çalışan bizlerin de iyi konumda çalışmaya hakkımız var bunu farkedin


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:30

Hocam merkez ilçeler arasında hepi topu kaç km var, evini değiştirmeye gerek yok, ille okulun yanında oturmak zorunda değil kimse, binersin arabana ya da toplu taşımaya 5 km gidersin

kalbiselim, 3 saat önce

benim de okulda 13.yılım. çok ta iyi bir okuldayım ama destekliyorum rotasyonu. sadece ilçe içinde olmalı ama. adam güç bela düzen kurmuş. bir ev almış. falan filan. kimsenin düzenini bozmaya gerek yok.


windows7
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 09:33
biz de bunu yedik.. size becayiş mi yaptıracaklar sanıyorsunuz? normal il içi tayinde bile dönmeyen dümen yok..

pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:38

Ne becayişi arkadaşım? Benim sürem doldu karşı tarafında doldu ise mecbur dolan tayin isteyecek, hiç bir dümen falan döndüğü yok tayinlerde, her şey şeffaf, tabi hiç tayin istemediğiniz için eminim hiç bakmıyorsununuz yakında istemeyi öğrenirsinin tayin

windows7, 3 saat önce
biz de bunu yedik.. size becayiş mi yaptıracaklar sanıyorsunuz? normal il içi tayinde bile dönmeyen dümen yok..

şanlı0788
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 09:48
Bence de doğru bir karar!

Mr.worldwide
Şef
28 Mayıs 2024 10:15

Rotasyondan beklentiniz nedir ?

Bence merkez A okulundaki bir öğretmen merkez B okuluna, merkez B okulundaki öğretmen merkez A okulana geçer alın size rotasyon :)


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 10:20

Benim de beklentim tam olarak bu, b okulundan a okuluna gitmek istiyorum

Mr.worldwide, 2 saat önce

Rotasyondan beklentiniz nedir ?

Bence merkez A okulundaki bir öğretmen merkez B okuluna, merkez B okulundaki öğretmen merkez A okulana geçer alın size rotasyon :)


Mr.worldwide
Şef
28 Mayıs 2024 10:22

O zaman sizin için hayırlı olsun diyelim :)

pelining, 2 saat önce

Benim de beklentim tam olarak bu, b okulundan a okuluna gitmek istiyorum


pelining
Aday Memur
28 Mayıs 2024 10:23

İnşallah hocam hayırlısı olsun herkes için

Mr.worldwide, 2 saat önce

O zaman sizin için hayırlı olsun diyelim :)


oyuncu5561
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:32
Rotasyon gelecek

eck02
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:43

Asgari üç yıl çalışma maddesinde takılı kaldım. Bu maddeye göre bu sene il içinden ya da proje okulna giden birisi seneye il dışı isteyebilir mi?


Hanzzzoo
28 Mayıs 2024 11:50

Bende seni destekliyom ama arkadan


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 11:50

Ne güzel her şey mis gibi sanki anlatılmış.A okulda aynı branşta 8 kişi B okulunda 4 kişi rotasyoncu diyelim.Bu küçük ilçede 2 ilkokul var bu A okulundaki 4 öğretmen nereye gidecek?Haydi başka ilçelere demeyecekler mi?Bu rotasyon zorunlu olmamalı isteğe bağlı 3 veya 4 rotasyon dönemi içinde öğretmene uygun bir okul olursa değiştirsin ilçe değiştirmek nedir böyle saçma şey mi olur?Akıl var mantık var neden öğretmene bu zulüm destekleniyor?Batıda bir çok öğretmen istese de yer değiştiremiyor 12 yılını o okulda geçirmiş öğretmenlere zorunlu rotasyon diyip ardında senin ilçende yer yoksa haydi başka ilçeye diyerek 100km uzakta başka ilçeye eşinden çocuğundan ayırıp göndermek zulümdür, vijdansızlıktır.Bunu ihtimal orada dururken rotasyonu destelemek akla uygun değildir.


Tlghca
Memur
28 Mayıs 2024 12:02

MEB in mevcut atama sistemiyle rotasyon sürecinin uygulanması büyük sorunlara yol açacaktır. Özellikle norm kadro sistemi, mazeret tayini il içi il dışı ayrı atama sistemi varken...ve bunların sorunlarını çözememişken birde rotasyonu uygulamaya çalışmak birçok hak mahrumiyetine sebep olur. rotasyonla bir kişiyi A okulundan B okuluna atadınız. B okulunda bu kişi norm fazlası oldu...ilk tayin döneminde tekrar bu öğretmene atama hakkı mı verilecek? Normalde norm fazlası olup rotasyona dahil olan öğretmen....norm fazlası olarak atayamayıp rotasyonla nasıl bir yere göndereceksiniz? norm fazlası öğretmenlerde resen atamalarda merkez ilçe dışında atama yapılmıyor uzun zamandır. Rotasyonda nasıl olacak? rotasyonla resen bir başka okula geldi öğretmen....önündeki ilk atama döneminde isteğe bağlı atama sürecine dahil olacak mı? Alt yapısı yeterince oluşturulmadan, mevcut atama sistemindeki sorunlar giderilmeden rotasyon yapmak...mevcut sisteme yeni sorunlar getirmekten başak işe yaramaz.


nemrutdağı
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 12:17
Attığı taş ürküttüğü kurbağaya değecek mi ? Tamamen ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediliyor. Tüm öğretmenleri huzursuz etmeye değer mi ? Daha öncede buna benzer rotasyon konusu gündeme gelmişti. Dönemin bakanı vazgeçtiklerini belirtmiş öğretmenler rahat bir nefes almıştı.
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