Rotasyonu destekliyorum

Arkadaşlar ben yıllardır bulunduğum okuldan tayin istemek istiyorum ama boş norm olmadığı için isteyemiyorum, rotasyon senin işine yaramayacak diyenler için söylüyorum, rotasyon benim işime yarayacak, ben başka bir okula gidicem başka okulda ki de benim okuluma gelecek, bu durum sizi neden rahatsız ediyor anlamış değilim?

Dile kolay 12 yıl, az bir süre değil ki? Neden bu kadar isyan ediyorsunuz? İl dışı değil, merkez olmayan ilçeye de göndermezler neyin tantanası bu

Merkez ilçeler aradında rotasyon olmalıdır, sadece ilçe içinde olmamalıdır, rotasyon gelmelidir