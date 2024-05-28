Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 09:22
2024 yaz dönemi özür grubu puan paylaşımı

Antalya Kepez 293


yeşilceeeee
Aday Memur
28 Mayıs 2024 09:29

Bu yıl ilici erken olduğu için emekliliklerjn özür grubuna yansıyacağı söyleniyor umarım bu doğrudur &#128591;

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