Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Mayıs 2024 09:27
Aselsanda çalışmak hakkında?

Herkese merhaba ben konyada yaşıyorum da burda aselsan var buraya alım olmasa dahi torpille kendi kadrosuna girilir mi çalışma şartları nasıldır servis varmıdır acaba?


yusuferdugan
Aday Memur
28 Mayıs 2024 10:48

torpille girdikten sonra çalışma şartlarını servisi mi düşünüyorsun?

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