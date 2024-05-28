Tarım bakanlığı 1500 işçi alımı

Arkadaşlar asillerin ve yedeklerin red olanlarının itiraz süreleride bitti. Tahmini olarak işe çağırmaları ne kadar daha sürer bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar asillerin ve yedeklerin red olanlarının itiraz süreleride bitti. Tahmini olarak işe çağırmaları ne kadar daha sürer bilgisi olan var mı?