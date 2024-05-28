Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


28 Mayıs 2024 09:41
Tarım bakanlığı 1500 işçi alımı
Arkadaşlar asillerin ve yedeklerin red olanlarının itiraz süreleride bitti. Tahmini olarak işe çağırmaları ne kadar daha sürer bilgisi olan var mı?

celil4343
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 10:19

Kazananlar bekletilmeden arşiv soruşturmasına sokuluyor ve ortalama bir ay sürüyor. Olumlu sonuçlananlar hemen çağrılıyor. Yedek liste açıklandığında yedek liste süreci bittiğinde ve kazananlar yine aynı şekilde belirlendiği gibi arşiv soruşturması yapılıyor ve işe çağrılıyor...

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