Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 10:24
4Bli sözleşmeli sağlık bakanlığı
ikimiz de tıbbi sekreteriz. o 4B'de ben 1B'deyim. 1 yılımız doldu. red yeme ihtimali var mı acaba, kimin kime gitmesi daha kolay olur

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