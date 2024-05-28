Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 10:26
Üst Bürokrasi Sözünü Tut

Başta üst bürokrasiye sonra herkese...

"Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terkedinceye kadar o kişide münâfıklıktan bir sıfat bulunmuş olur: Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihânet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar." (Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, îmân 106. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 14; Nesâî, Îmân 20)

bkz. Mülakat, Öğretmenlik Kariyer Basamakları vd...

Münafıkun Suresi 4. ayet-i kerime: Onlara şöyle bir baktığın zaman kalıpları ve kıyâfetleri hoşuna gider. Öyle bir ton ve üslupla konuşurlar ki, konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Onlar elbise giydirilip duvara dayanmış kereste gibidir. Her gürültüyü aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlardan sakın. Allah kahretsin onları! Nasıl da doğru yolu bırakıp bâtıl dâvalar peşinde koşturuluyorlar?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 10:37

Üst bürokrosi ney lo,

Doğrudan Erdoğan döndü sözünden, hem de kaç yüz tanesinden

youtube Erdoğan'ın sözünden döndüğü videolarıyla dolu


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
28 Mayıs 2024 11:12

Ben, diğer öğretmenler, müdür yardımcısı, okul müdürü, şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il.... uzat git... ve tüm halk.

Kim ayet ve hadislere inanıyorsa muhatap o diyeceğim ama baktığın zaman inanmayanların bile kabul edeceği ölçüler.

Ayet ve hadis kimi vuruyorsa (nefisi olarak kimi vurduğunu düşünüyorsak değil) ve kim kendini muhatap kabul ediyorsa...

Etmeyenin etmemesi ne mana ifade ederse....

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