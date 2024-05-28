Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 10:35
Sanayi bakanlığı arşiv araştırması??
Arşiv araştırması sonuçlanan oldu mu , süreçle ilgili farklı bir bilgi verilmiş olan var mı ?

MUSTAFA ALTAY KAPLAN
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:39

Bende sanayi ve teknoloji bakanlığını kazandım hangi meslek ? Acaba Dün bakanlığı aradım süreç devam

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Eş Durumu Hk.SGK Becayiş (Tek Başlık)4b sözleşmeli büro personeliTarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıSanayi bakanlığı arşiv araştırması??gsb genclik calisani alimi hakkinda !15 günlük sürenin geçmesi durumuGSB yedek adaylar acilll lütfenEş durumu tayin mazeretim kabul edilmedi

Sözlük

Bugün olanlar 1 Bi mola 1 beşiktaş 1 mao kıtlığı 1 obsesif kompulsif bozukluk 1 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 4 zerdüştlük 1 Mama lobisi 2 karbon ayak izi 2 teletext 3

Son Haberler

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar'Hediye esrar' savunması yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapisMemurların grev hakkı hangi mevzuat düzenlemesiyle olabilir?Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyorDeniz suyu sıcaklığında rekor seviye

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri