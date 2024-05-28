Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 10:43
mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar

beklentiniz nedir arkadşlar


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
28 Mayıs 2024 10:52

hala beklentisi olanlar da mı var :)))

siz akıllanmazsınız

harbiden akıllanmazsınız


Son5yil
Memur
28 Mayıs 2024 10:57

Beklentim; beklentisiz hayat :D


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
28 Mayıs 2024 11:05

burası Türkiye

fazla beklentiye girmeyin paşam

yüzde 18-20 ye fiksleyecekler

neyin heyecanındasınız


fatpın
Şef
28 Mayıs 2024 11:42

heyecan yok sadece tahmin sordum


Son Samurai67
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:48
senin her mesajın sonunda attığın o sinir bozucu gülme emojisi nedir kardeşim ergen misin yarım akıllı mısın?
üçbuçukali, 2 saat önce

hala beklentisi olanlar da mı var :)))

siz akıllanmazsınız

harbiden akıllanmazsınız


ryder55
Aday Memur
28 Mayıs 2024 12:11

Bence hepsinden bir tutam. Hem yarım akıllı hem ergen üstelik birde pesimist.

Son Samurai67, 47 dk. önce
senin her mesajın sonunda attığın o sinir bozucu gülme emojisi nedir kardeşim ergen misin yarım akıllı mısın?

ExpertE
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 12:29

Kaostan beslenen, mutlu insan görmeye tahammülü olmayan, sadece eleştiren, yapıcı olumlu asla düşünmeyen, umutluların da umudunu kırmaya çalışan, kısaca çevrenizde de barınan benzer tipleri uzak tutmanız gerektiğine örnek biri, üzülüyorum sadece.

ryder55, 24 dk. önce

Bence hepsinden bir tutam. Hem yarım akıllı hem ergen üstelik birde pesimist.

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