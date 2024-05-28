Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


28 Mayıs 2024 10:46
Öğretmen/ Personel Taşıma Hakkında

Merhaba il merkezinden ilçeye öğretmen taşıma konusunda tüm teknik konuları nereden/nasıl öğrenirim. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuGibisinSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeAşırma olan kelime türetmece oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.SessizHaybeden KaralamalarRepertuardan

Sözlük

Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 3 TsUP 1 hamut 1 böyle bir sözlük istemiyoruz 4 celile denizi 1 Satanizm 1 crop 2 dersi kaynatmak 1 karbon ayak izi 2 ikilem 2

Son Haberler

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar'Hediye esrar' savunması yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapisMemurların grev hakkı hangi mevzuat düzenlemesiyle olabilir?Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyorDeniz suyu sıcaklığında rekor seviye

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri