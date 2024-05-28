Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 11:00
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI HK

MERHABALAR ÖSYM TAKVİMİNDE SINAV GÖRÜNMÜYOR NE ZAMAN OLACAK BİLGİSİ OLAN VAR MI? MÜLAKAT OLACAK MI?


Son Samurai67
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:12
kamu tasarrufu kapsamında olmaz uzun süre. zaten gerektiğinden fazla müdür yardımcısı var
Toplam 1 mesaj

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