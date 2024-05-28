Sinava 46 gun kalmisken bi halt olmaz degilmi benden..lutfen okuyup gecmeyin yorumlariniza ihtycm va

Eğer sınav anında bir terslik olmaz ise çok rahat alırsınız. Yeterki pes etmeyin. Kpss için tam kazanılacak zamanlar şu aralar.

Eğer sınav anında bir terslik olmaz ise çok rahat alırsınız. Yeterki pes etmeyin. Kpss için tam kazanılacak zamanlar şu aralar.