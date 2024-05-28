KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2024 11:02
Sinava 46 gun kalmisken bi halt olmaz degilmi benden..lutfen okuyup gecmeyin yorumlariniza ihtycm va

Merhaba oncelikle uzun suredir calisip emek harcayanlarin benle dalga gecmesini istemiyorum rica ederim..cunku herkesin yasadiklari ve hayat sartlari farkli...özelde calisan bi anneydim ayrilmak zorunda kaldim....daha erken ayrilamiyordum sinav icin...maliye lisans mezunuyum... cocuklarim icin iyi bi puan lazim babasiz buyutuyorum... turkce ve cografya temelim cok iyi.... mat den eskiden 8..10 net yapabiliyordum...SIMDI SIZE SUNU SORMAK ISTIYORUM BU KALAN 46 GUN ICIN CIDDI GCELI GUNDUZLU KAMP YAPSAM 85 PUAN ALABILIRMIYIM yeterli kaynak ve video izleyecek internet ortamim var...yediklm ve pegm denemeleride aldim...BOYLE YASAYAN TECRUBE EDEN YADA YOL.GOSTERECEK VARMI...85 DIYORUM CUNKU ATANMAK ICIN EN AZ OKADAR ALMAK GEREK DIYE TAHMIN EDIYORUM..TESEKKURLER


its_your_move
Şef
28 Mayıs 2024 11:47

Ben 2022 ye son 2 ay kala çalışmaya başladım ,öyle geceli gündüzde çalışmadım açıkçası 80 puan aldım. Matematiği yetiştiremedim ve güncel sorulardan 1 doğru 5 yanlış olduğu için düşük geldi. Türkçe ve coğrafyanız iyiymiş. Zaten üstüne tarih matematik ve coğrafya koyduğunuzda bence hedefinize ulaşırsınız ama zamanı verimli kullanmak önemli. Mesela tarihi 100 videoda anlatan da var 40 videoda anlatanda var .Tarihte 27 soru çıkıyor 2-3 fazladan soru çözmek için saatlerce ve günlerce gereksiz detaylarda boğulmayı doğru bulmuyorum. Kpss'de yapılmayacak soru yoktur esas sorun zamandır bence. Zamanı iyi ayarlarsanız sınavda güzel bir puan alırsınız. Bu arada puana çok takılmayın sıralama daha önemli. Özellikle matematikte zamanı iyi değerlendirin ve en azından 15 net yapmaya bakın. Bence başarmamanız için hiçbir neden yok....


karakahve
Aday Memur
28 Mayıs 2024 11:51
Eğer sınav anında bir terslik olmaz ise çok rahat alırsınız. Yeterki pes etmeyin. Kpss için tam kazanılacak zamanlar şu aralar.

Bedevibican
28 Mayıs 2024 11:52

Tarihim kotu...video izleyp soru cozcem ama acikcasi kararsiz kaldm celal hocami ramazanmi aydin hocami

its_your_move, 49 dk. önce

Ben 2022 ye son 2 ay kala çalışmaya başladım ,öyle geceli gündüzde çalışmadım açıkçası 80 puan aldım. Matematiği yetiştiremedim ve güncel sorulardan 1 doğru 5 yanlış olduğu için düşük geldi. Türkçe ve coğrafyanız iyiymiş. Zaten üstüne tarih matematik ve coğrafya koyduğunuzda bence hedefinize ulaşırsınız ama zamanı verimli kullanmak önemli. Mesela tarihi 100 videoda anlatan da var 40 videoda anlatanda var .Tarihte 27 soru çıkıyor 2-3 fazladan soru çözmek için saatlerce ve günlerce gereksiz detaylarda boğulmayı doğru bulmuyorum. Kpss'de yapılmayacak soru yoktur esas sorun zamandır bence. Zamanı iyi ayarlarsanız sınavda güzel bir puan alırsınız. Bu arada puana çok takılmayın sıralama daha önemli. Özellikle matematikte zamanı iyi değerlendirin ve en azından 15 net yapmaya bakın. Bence başarmamanız için hiçbir neden yok....


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
28 Mayıs 2024 12:16

Altyapın iyiyse kısa sürede halledebilirsin ama altyapın zayıfsa zor maalesef. Düzenli çalışmak gerekiyor zamana bölerek

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