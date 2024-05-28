Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 11:15
İl İçi ve İlk Defa Yöneticilik Takvimlerinin Çakışması
İl içi tayini çıkan biri kararname iptal edilmezse ilk defa yöneticiliğe başvuru yapabilir mi ( il içi ilişik kesme 14 Haziran) (yöneticilik başvuruları 7-11 Haziran) lütfen net bilgi verir misiniz teşekkür ederim

cemol
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 12:06

10 numara soru olmuş


1ismailkorkmaz
Aday Memur
28 Mayıs 2024 12:08
soru on numara ama cevap nerede

elemanaraniyor
Memur
28 Mayıs 2024 12:19

Hali hazırda sonuçlanmamış ataması olanlar, başka bir atamaya başvuramıyor diye biliyorum

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