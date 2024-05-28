Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 11:16
2.şark yapmadan, batıdan batıya atama

Merhabalar

Ben İstanbul'da 10 yılımı doldurdum bir kez şark gitmiştim.bu sene 2 şark çin ilk tercihimi yaptım İpka kabul oldu ve İstanbul'da kaldım.

Batıdan batıya Memleketim olan Samsun'a tayin olmak istiyorum dilekçe verip Samsun'a tayin isteyebilir miyim? velev ki Samsun'a tayinim çıktı diyelim Samsun'a gittiğim zaman tekrar ikinci şark için bana hazırlık gelecek mi yani Samsun'da sürekli ipka vermek zorunda mı kalacağım? Ya da samsuna gidebiliesem 2.şark için ne zamana kadar çalışacağım?

bu konuda bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim

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