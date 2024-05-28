Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 11:25
Tebligat geldikten sonra feragat etme

Üniversitede kadrolu memurum kültür bakanlığına sözleşmeli olarak atandım evraklarını teslim ettim tebligat elime ulaştı 15 gün içinde şu an çalıştığım kurumdan istifa edip yeni atandığım kuruma işe başlamam gerekiyordu ancak istifa süreci uzadığı için hakkımdan feragat etmek zorunda kaldım herhangi bir sorun yaşarmıyım yardımcı olurmusunuz

Çok Yazılan Konular

Kiracıların o ortak sorununu sonsuza kadar çözen işte o dilekçe ! :) sende yaz ve yolla ! :D veyada

Sözlük

pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 4 mektup 1 böyle bir sözlük istemiyoruz 4 Satanizm 1 muş'ta gökten yağan cisimler 1 karbon ayak izi 2 ınfiniti 2 Bugün olanlar 1 müştak baba 1 buzdolabı 1

Son Haberler

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar'Hediye esrar' savunması yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapisMemurların grev hakkı hangi mevzuat düzenlemesiyle olabilir?Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyorDeniz suyu sıcaklığında rekor seviye

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri