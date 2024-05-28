Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 11:26
Eş tayini ( Bağkur ssk)

Merhabalar. Eşim 2024 ocak bağkurlu işe başladı. 2025 ocakta 360 gün doluyor eş tayini yapabilir miyim ? Son 2 yıl süre zarfında 360 gün şartı var. Sigortanın 2 yıl önce (2023te) başlamış olması mı gerekiyor yoksa 2024 te başlayıp 360 gün dolduğunda 2025te tayin isteyebilir miyim bilen varsa cevaplarsanız sevinirim.


bahçesaray
Memur
28 Mayıs 2024 12:05
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

Ilahiyatmez
Aday Memur
28 Mayıs 2024 12:25

Onu biliyorum. Son 1 yılda 360 gün olunca kabul ediliyor mu yoksa 2 yıl önce mi giriş olması gerekiyor onu soruyorum hocam.

bahçesaray, 31 dk. önce
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 12:29

2 yıl denmesi kolaylık olsun diye, arada işssiz kalınmış da olabilir diye..

son 1 yılda da 360 gün olur. Ve sigortanın aktif olması.

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