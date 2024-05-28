Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 11:48
Rotasyon ve asgari üç yıl çalışma

Merhaba arkadaşlar ben geçen ay proje okuluna atamam oldu. Rotasyonda geçen en az üç yıl çalışma maddesine takıldım.Acaba bu madde sadece il içi mi gecerli yoksa seneye il dışı isteyebilir miyim?

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