Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 12:20
idari izin

Nöbet muafiyetim var bayram dolayısıyla verilen idari izinde idare mesaiye çağırabilir mi

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