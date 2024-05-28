İhbar süresi

Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


28 Mayıs 2024 13:04
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Selamun Aleykum

Iskur kurasi sonucu atama yapilan kurum örnek olarak şu tarihe kadar baslamasi gerekmektedir dediginde. İş yerinden nasil bir sekilde istifa etmem gerekiyor? 56 gunluk bir ihbar surem varmis atandigim kurum 10 gun icinde baslamalisin derse ne yapmaliyim

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