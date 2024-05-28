Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


28 Mayıs 2024 13:08
Acil bilgi verebilir misiniz msb ilgili

Merhaba arkadaşlar ben milli savunma Bakanlığı işçi alımda yedeklere seçildim kimya bölümden başvurdum lise diploma kimya 4 yıllık halk ve ilişkiler mezunum bir sorun olur mu birde istenen belgelerde ben özel sektörde çalışıyordum çıktım iş feshi ihbarnamesi isteniyor onu nerden alabiliriz çıkarmamız gerekiyor mu

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