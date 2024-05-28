Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Mayıs 2024 13:12
Kit tekniker maaşları

Kitlerde 399 sayılı khk?ya tabi teknikerlerin maaşları nedir?

Türkşeker tmo ve tcdd özellikle.


Tarhundas 2
28 Mayıs 2024 13:25

Dhmi 90 bin alan varmış sanırsın atom parçalıyor.


mgkh
Aday Memur
28 Mayıs 2024 14:23
atom da laf mı tost yapıyorlar tost sucuklu
Tarhundas 2, 3 saat önce

Dhmi 90 bin alan varmış sanırsın atom parçalıyor.


hatice b
Aday Memur
28 Mayıs 2024 14:59

43000


emrecukur24
Aday Memur
28 Mayıs 2024 15:27

tcdd 43-48 arası değişir, arazi tazminatı, F.mesai yolluk vs.

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