Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 13:32
Şark görev süresi için merkez-ilçeler tercihi

Merhaba arkadaşlar ilk defa şarka gidecekler şu anki işleyişe güvenerek merkez yerine ilçe tercihi yapsa ikinci şarkı da peşpeşe aradan çıkarabilir mi ? Ornek veriyorum merkez 4 yul 4+2 yerine ilceye gidip 3+1 gibi Yoksa bu sistem yarın öbür gün kalkar da imkanı daha kısıtlı ilçeyi seçtiği ile mi kalır ? Ne düşünüyorsunuz bu konuda ?

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