Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 13:36
Öğretmenlerin Gözden Çıkarıldığının Resmileşmesi

Şimdiye kadar 2 ileri 1 geri şeklinde, bazen sonrasında geri adım atılarak, bazen de dolaylı yoldan aleyhte kararlar alınıyordu ancak artık niyetler direkt olarak belli edilmiş. Kısacası öğretmenler, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile resmi olarak gözden çıkarılmıştır.

Bu belirsizliğe son verildiği için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun.


tiryaki_6225
Memur
28 Mayıs 2024 13:51

Ne alakası var.hangi maddeyle öğretmen gözden çıkarılmış.

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