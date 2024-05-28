Öğretmenlerin Gözden Çıkarıldığının Resmileşmesi

Şimdiye kadar 2 ileri 1 geri şeklinde, bazen sonrasında geri adım atılarak, bazen de dolaylı yoldan aleyhte kararlar alınıyordu ancak artık niyetler direkt olarak belli edilmiş. Kısacası öğretmenler, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile resmi olarak gözden çıkarılmıştır.

Bu belirsizliğe son verildiği için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun.