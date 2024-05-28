Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mayıs 2024 14:11
haziran iller arası tayin hakkında

Mrb arkadaşlar iller arası tayin sürecinde bakanlık, müdürlüklerden hangi branştan ne kadar personel ihtiyacınız var şeklinde herhangi bir talep topluyor mu yoksa sistemsel (pdc ye göre) mi yerler açılıyor??

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