Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mayıs 2024 14:11
Asker eşi eş durumu

merhabalar ben kadrolu tıbbi sekreterim eşim asker ve tayinı çıktı doğuya gidecek ben meil iznimi ev yerleştrme de kullanmak istiyorum lojmanlar temmuz 15 gibi boşalsa ben ne zaman dilekçe vermeliyim çok beklermiyim 15 inde versem mi ? yada 1 hafta öncesi mi vrmeliyim .... tam aşağı yukarı denk gelsin istiyorum çünkü

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