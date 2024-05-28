Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 14:15
geçici iş göremezlik ödeneği hakkında
bir aylık raporluyken bu ödenek geldi bana. öğretmenim ve maaşımı tam aldım. bu neyin nesi bilen var mı

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Mayıs 2024 14:51

Mutemediniz bordroya kişi borcu olarak kaydedip, o tutarı maaşınızdan düşmesi gerekir. Sözleşmeniz gereğince iş göremezlik ödeneklerinin maaştan kesilmesi gerekmektedir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)Öğretmenlere zorunlu yer değişikliğiRotasyonu destekliyorumYusuf Tekin istifa etmeli mi?LGS SorunsalıRotasyon gelecek biz de merkez okullara yerleşeceğiz.Rotasyon ham hayaldirRotasyon Hukuki BoyutEngelli öğretmen mazeret tayiniAÖF sinavlarini boykot

Sözlük

bizim ofis ortamı 1 en çok tekrar oynatılan kısım 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 2 patates salatası 1 gündemi değiştirmeye çalışmak 2 ikilem 2 Mama lobisi 2 obsesif kompulsif bozukluk 1 constellation 2 Galatasaray 1

Son Haberler

Türkiye ve Tacikistan arasında 4 anlaşma imzalandıBaşıboş köpeklerin saldırdığı kadın merdivenlerden düştü2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandıErdoğan: Yeni anayasa borcumuz varDiyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alacak

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri