Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 14:18
geçici iş göremezlik ödeneği hakkında
Bir aylık raporluyken bu ödenek geldi bana. devlet memuruyum ve maaşımı tam aldım. neyin nesi bu para bilen var mı

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